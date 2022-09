“Era uma criança muito descontrolada”: Ex-tutor da mãe do bebé Santiago sobre comportamentos da jovem

Beatriz Mendes, mãe do bebé que deu entrada no hospital com graves lesões cerebrais, está a ser investigada pelas autoridades por ser suspeita de ter maltratado o filho. Mas esta não é a primeira vez que a jovem se vê a braços com a Justiça. Tinha apenas 12 anos quando participou num homicídio com a mãe. A vítima foi um jovem de 14 anos, com quem Beatriz namorava na altura. A mãe da jovem foi presa e ainda continua na cadeia, já Beatriz viveu até aos 18 anos em várias instituições. António Girão, ex-tutor da jovem, lembra que Beatriz era ríspida e bastante calada.Saiba mais no Correio da Manhã