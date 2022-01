"Eram umas eleições essenciais para o futuro do país": António Costa afirma que portugueses perceberam a importância destas eleições

Disse o secretário-geral do PS à chegada ao Hotel Altis, em Lisboa.

O secretário-geral do PS salientou este domingo que se deverá assistir nestas eleições a uma redução da abstenção face às legislativas de 2019 e que houve uma elevada mobilização dos portugueses que "perceberam" a importância deste ato eleitoral.

Esta posição foi transmitida por António Costa à chegada ao Hotel Altis, em Lisboa, onde está instalado o quartel-general do PS e onde também vai reunir-se o Secretariado Nacional deste partido para acompanhar a evolução dos resultados eleitorais.

Nas suas primeiras palavras perante os jornalistas, o líder socialista salientou que a taxa de participação nestas eleições será superior àquela que se verificou nas legislativas de 2019, "o que significa que deverá assistir-se a uma redução da abstenção".

"Desejo que esta noite eleitoral seja esclarecedora sobre a governação do país nos próximos quatro anos. Houve uma mobilização muito grande e um elevado sentido cívico dos portugueses. Sentiu-se isso aliás na campanha eleitoral e, aparentemente, traduziu-se nas urnas com uma maior participação cívica", declarou.

De acordo com o secretário-geral do PS, "os portugueses perceberam que estas não eram mais umas eleições iguais às outras".

"Eram umas eleições essenciais para o futuro do país", sustentou.

Perante os jornalistas, o líder socialista recusou-se a comentar cenários eleitorais, preferindo antes referir que "todo o ato eleitoral decorreu com total normalidade"

"Não houve nenhum incidente digno de registo em nenhuma parte do país. Não tivemos qualquer tipo de boicote em nenhuma freguesia e todas as pessoas puderam votar em segurança. Portanto, quero saudar naturalmente todos os cidadãos que cumpriram o seu dever e exerceram o seu direito de voto, desejando naturalmente também cumprimentar todos os partidos e todos os candidatos a estas eleições legislativas pela campanha que fizeram, como decorreu, também sem nenhum incidente particularmente relevante e desejar que esta noite eleitoral seja esclarecedora da vontade do país sobre a governação nos próximos quatro anos", acrescentou.