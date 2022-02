Erminia visitou túmulo do marido durante 40 anos e morreu junto dele

Ficou viúva aos 45 anos.

Erminia, de 85 anos, visitou o túmulo do marido todos os dias durante 40 anos e foi aí, junto dele, que morreu, esta segunda-feira, no Dia dos Namorados. A história aconteceu em Treviglio, uma província de Bérgamo, em Itália, e está a correr o mundo.A mulher sofreu um ataque cardíaco fulminante e, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local. Quem encontrou o cadáver de Erminia foi um funcionário do cemitério, que a conhecia bem devido às visitas diárias, explica o jornal italiano Eco di Bergamo.Erminia e Giacomo, que faleceu em 1982 devido a um cancro no pulmão, tiveram sete filhos.Quando Erminia ficou viúva, aos 45 anos, dedicou-se aos filhos, que destacam a bonita história de amor dos pais. "De certa forma, consola-nos um pouco. A mãe morreu mesmo em frente do local onde o nosso pai está enterrado, no Dia dos Namorados", disse um dos filhos.