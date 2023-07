Escavações para hotel revelam cemitério com 1000 anos em Dublin

Foram encontrados cerca de 100 restos de esqueletos.

Cerca de 100 restos de esqueletos da Idade Média foram descobertos durante as escavações para um novo hotel de uma empresa da Irlanda do Norte em Dublin.De acordo com a BBC News, foram encontrados locais de enterro com mais de 1000 anos e acredita-se que pelo menos dois dos restos mortais datam do início do século XI. As investigações arqueológicas no local também revelaram fundações de edifícios que remontam aos anos 1600.Os restos dos esqueletos vão ser escavados, limpos e enviados para análise posterior, antes de serem entregues aos Serviços de Monumentos Nacionais.As outras estruturas encontradas vão ser incorporadas no projeto do novo complexo hoteleiro.