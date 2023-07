“Escolhi o Benfica com o coração”: Di María emocionado no regresso às águias

Milhares de adeptos deslocaram-se até ao estádio para assistir ao momento.

O jogador Ángel Di Maria foi esta quinta-feira apresentado como jogador das águias no Estádio da Luz. O futebolista vai voltar a jogar pelos encarnados, 13 anos depois."Agradeço a todos os que vieram cá para me receber. É inexplicável. Esta é a minha casa. Sinto-me absolutamente grato por ter a oportunidade de voltar. Tenho a força e o entusiasmo de vir para cá e de me sentir feliz novamente. Escolhi o Benfica com o coração", disse o craque argentino.Milhares de adeptos deslocaram-se até ao estádio para assistir ao momento. Petardos foram lançados e ecoaram cânticos na receção de Di Maria.