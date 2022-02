Escutas revelam que Jorge Mendes prometeu enganar o Benfica

Hugo Viana queria a todo custo contratar Ricardo Horta ao Sp. Braga. O negócio custava pelo menos 10 milhões de euros, mas o diretor-desportivo do Sporting estava disposto a avançar com o dinheiro. A contrapartida era vender Matheus Nunes - o que precisava ainda do acordo de Rúben Amorim - e contratar Esgaio e Ugarte, ambos jogadores de Jorge Mendes.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã