Espanha impõe limite às temperaturas do ar condicionado em grandes superfícies e transportes públicos

Governo considera possível reduzir os 7% do consumo de energia exigidos pela Comissão Europeia através da poupança.

A Espanha acaba de anunciar uma medida especial a ser aplicada nas grandes superfícies e transportes públicos que ajudará a atingir a meta da redução de 7% do consumo de energia. Pedro Sánchez anunciou que será imposto um limite às temperaturas do ar condicionado: a mínima será de 19 graus, enquanto a máxima pode ir até aos 27º C.