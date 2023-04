Espanhol resgatado após cair de arriba na Praia da Ursa em Sintra

Estrangeiro sofreu múltiplas fraturas.

Foi resgatado o homem, de nacionalidade espanhola, que caiu de uma arriba de altura considerável na Praia da Ursa, em Colares, Sintra, este sábado. O estrangeiro, que sofreu múltiplas fraturas, foi levado para o Aeroporto de Lisboa, de onde partirá para o Hospital de Santa Maria.O espanhol estaria a passear com a mulher e amigos aquando do acidente.O alerta para a queda foi dado cerca das 15h30. Dada a dificuldade de acesso à zona, foi necessário recorrer um helicóptero para transportar o ferido.sabe que as operações de resgate terminaram por volta das 17h00. No local estiveram 14 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, a GNR e a Polícia Marítima de Cascais.