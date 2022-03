Especialistas alertam para eventual sexta vaga da Covid-19

Último relatório do Instituto Superior Técnico sublinha que a pandemia está a "agravar-se de forma significativa" em Portugal.

O aumento da incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 em Portugal (e na Europa) está a deixar os especialistas preocupados com a possibilidade de uma eventual sexta vaga de Covid-19. O último relatório do Instituto Superior Técnico (IST) sublinha que a pandemia está a "agravar-se de forma significativa" em Portugal. "Estamos a ver o desenho de uma sexta vaga de forma muito clara. O risco pandémico ainda não é muito elevado, mas é necessário perceber como vai continuar a evolução dos números", refere o relatório.Leia a notícia completa no