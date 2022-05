Especialistas alertam para relação entre hipertensão e doença renal

"Mais de 60 a 70% das pessoas com doença renal são hipertensas", disse o presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia.

A Sociedade Portuguesa de Nefrologia alertou esta segunda-feira para a necessidade identificar precocemente qualquer comprometimento renal nas pessoas mais novas com hipertensão, para evitar a progressão da doença e permitir uma intervenção médica mais eficaz.

Em declarações à agência Lusa a propósito do Dia Mundial da Hipertensão, que se assinala na terça-feira, o presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN), Edgar Almeida, reconheceu o desconhecimento da população relativamente à relação entre a hipertensão e doença renal, exposto nos dados de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, sublinhando que estas duas doenças "são irmãs siamesas".



"Mais de 60 a 70% das pessoas com doença renal são hipertensas e uma parte significativa das pessoas com hipertensão não controlada podem vir a ter lesão renal", disse o especialista, acrescentando: "essa ligação de enorme proximidade faz com que gostaríamos que as pessoas estivessem alertas para essa relação".