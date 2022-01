Especialistas pedem autotestes gratuitos, limitação da lotação de espaços, mas menos restrições

Conheça as recomendações feitas pelos peritos na reunião no Infarmed sobre a Covid-19 em Portugal.

Especialistas de saúde pública e políticos reuniram-se esta quarta-feira para avaliar a evolução da pandemia da Covid-19, numa altura em que Portugal regista um aumento significativo de infeções devido à maior capacidade de transmissão da variante Ómicron.



No final do encontro, os peritos recomendaram menos medidas restritivas ao Governo, com enfoque para a promoção da autoavaliação de risco, através do autoteste, e manutenção da limitação da lotação em alguns espaços, como restaurantes e espaços comerciais, transportes públicos, eventos ou reuniões familiares (máximo de 10 pessoas).

Na reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, além da ministra da Saúde, Marta Temido, e dos especialistas.



