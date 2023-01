Esquema de falsificação de quilómetros rendeu mais de 10 mil euros a Bastonária dos Enfermeiros

Ana Rita Cavaco é acusada dos crimes de peculato e falsificação de documentos.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, foi acusada pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação de documentos, avança o jornal

Em causa está um

originado pelo pagamento indevido de quilómetros que nunca foram percorridos.



A procuradora Helena Almeida decidiu acusar dezoito dirigentes, ex-dirigentes e assessores da Ordem dos Enfermeiros que, segundo a magistrada, adulteraram informação "com o intuito de obter um benefício que sabia ser ilegítimo", nomeadamente através do "forjamento de mapas de deslocação, declarando quilómetros que não percorreram", apropriando-se de "€61.298,92 "a que sabiam não ter direito".

Segundo o

a magistrada Helena Almeida recoreu às leis da Física e conhecimento geográfico. Ana Rita Cavaco no mesmo dia em que declarava ter feito as viagens Lisboa – Beja – Lisboa e Figueira da Foz - Lisboa apresentou uma fatura de um jantar na Grelha Dom Feijão, em Lisboa. Daqui "resulta não ter efetuado as deslocações que apresentou para pagamento à Ordem", conclui a acusação.



Para o Ministério Público, a bastonária recebeu €10.631,16 a que não tinha direito e que, se a tese da procuradora vingar em tribunal, terá de devolver à Ordem.

Expresso.processo-crimeExpresso,