Está a pensar dar o primeiro mergulho na passagem de ano? Há sete distritos sob aviso amarelo devido ao estado do mar

Sete distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo, incluindo, na noite de passagem de ano, devido à previsão de agitação marítima, indicou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos são para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Aveiro, Coimbra e Lisboa.

De acordo com informação do IPMA, o aviso amarelo para estes sete distritos vigoram das 06h00 de domingo, dia 31, até às 03h00 de segunda-feira, primeiro dia do ano.

O IPMA prevê ocorrência de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa.

Os mergulhos no mar são uma forma de celebrar a entrada em cada ano para muitos portugueses, levando a chamadas de atenção das autoridades marítimas.

De acordo com o instituto, a noite de passagem de ano em Portugal continental deverá ser sem precipitação, com a chuva a regressar às regiões Norte e Centro nos primeiros dias de 2024.