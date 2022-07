"Esta é uma situação extrema": Proteção Civil dá conta de mais de 1300 operacionais no combate às chamas

"Temos tolerância zero ao uso do fogo", afirmou o comandante André Fernandes.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) André Fernandes, fez na tarde desta terça-feira um balanço sobre os incêndios que estão a afetar o território português.

"Nos próximos dias a situação pode agravar-se e por isso, mais uma vez, temos tolerância zero ao uso do fogo", afirma o comandante, acrescentado que estão mais de 1300 operacionais no combate às chamas.

O agravamento da situação levou ao reforço dos operacionais no terreno, elevando para 727 bombeiros, sendo que para além destes vão ser enviados para o terreno dois pelotões militares, constituídos por 44 militares, 22 operacionais do INEM e 20 sapadores.

Sobre as evacuações das localidades de Leiria e Santarém, estas continuam. 300 pessoas foram retiradas das suas casas nas localidades de Quebrada de Baixo, Casal Pinheiro, Santa Teresa e Freirinha, em Santarém.

Já em Leiria, na freguesia de Caranguejeira, foi procedida também uma evacuação preventiva.

Desde o dia 7 de julho, os incêndios provocaram 82 feridos, sendo a maioria ligeiros, segundo o comandante André Fernandes, e foram ainda assistidos 50 operacionais.

O comandante da Proteção Civil relembrou ainda que continua a "apelar e a comunicar a todos que esta é uma situação extrema, uma situação meteorológica nunca experienciada".

"A prevenção é a chave", finalizou.