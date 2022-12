Estações de metro e pista de aeroporto alagadas após chuva intensa em Lisboa

Milhares de pessoas regressavam a casa quando a chuva ganhou intensidade. Houve linhas férreas cortadas e filas de automóveis de vários quilómetros aeroporto.

Milhares de pessoas que regressavam a casa encontraram, na quarta-feira, uma situação caótica a partir das 20h00, quando a chuva ganhou intensidade em Lisboa e concelhos limítrofes. Nas principais saídas da capital formaram-se filas de automóveis de vários quilómetros devido aos lençóis de água, vias interrompidas e dificuldades na condução por fraca visibilidade.O recurso aos transportes públicos também se revelou difícil. A água alagou várias estações do metro, com maior expressão em Sete Rios (Lisboa), onde as escadas de acesso à estação do Jardim Zoológico se transformaram numa verdadeira cascata de água. Também a estação de comboios da Amadora esteve com cerca de um metro de altura de água. Por sua vez, a estação de Algés (Oeiras) ficou seriamente condicionada nos acessos aos comboios.Saiba mais no site do Correio da Manhã