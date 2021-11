Estado chega a pagar aos fornecedores com dois anos de atraso

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) listou uma dezena de entidades sob administração direta ou indireta do Estado com pagamentos a fornecedores em dívida há mais de 60 dias. À cabeça surge a Gestão Administrativa e Financeira da Cultura (GAFC), tutelada pelo Ministério da Cultura, que apresenta prazos médios de pagamento de 746 dias, ou seja, mais de dois anos.