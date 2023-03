Estado cobrou 251 milhões de euros por dia

Impostos e contribuições para a Segurança Social em 2022 encheram os cofres do Estado com 91,5 mil milhões de euros.

As receitas do Estado cresceram em 2022 a um ritmo médio próximo dos 251 milhões de euros por dia com impostos e contribuições para a Segurança Social, que no conjunto somaram 91,5 mil milhões de euros, mais 14% face a 2021, revelou o Instituto Nacional de Estatística.



Este bolo financeiro ajudou a colocar o défice das administrações públicas em 0,4% do Produto Interno Bruto, em vez dos 1,9% projetados pelo Governo, que conta assim com mais 3,5 mil milhões de euros face ao estimado no Orçamento do Estado de 2022.

