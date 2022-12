Estado de saúde de Pelé agrava-se e cancro alastra-se para outros órgãos

Antigo jogador vai ter de passar o Natal internado, adiantam as filhas Kely Nascimento e Flávia Arantes.

O quadro de saúde de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé, agravou-se esta quarta-feira e aumentou a preocupação da família do antigo futebolista e dos médicos que o assistem no Hospital Israelita Albert Einstein, zona sul da cidade brasileira de São Paulo.



Um novo boletim médico divulgado no final desta quarta-feira evidencia que o cancro de cólon, que Pelé descobriu há um ano, se alastrou e começa a afetar outros órgãos.





"Internado desde 29 de Novembro para uma reavaliação da quimioterapia para tumor de cólon e tratamento de uma infeção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica", lê-se no comunicado divulgado pelo Albert Einstein ao início desta noite.

Antes disso, uma das filhas de Pelé, Kelly do Nascimento, já tinha alertado nas redes sociais, para o agravamento do estado de saúde do sempre chamado "Rei do Futebol" e informou que, ao contrário do que havia sido programado, Pelé não iria ter alta para passar o Natal com a família em casa.

"Nosso Natal em casa foi suspenso. Decidimos com os médicos que, por várias razões, é melhor ficarmos por aqui mesmo", escreveu Kelly.

Pelé trata o cancro no cólon desde Setembro do ano passado e parecia ir tudo bem. Mas o antigo atleta, há semanas atrás, deixou de responder à químioterapia.

Internado, fez esta quarta-feira 23 dias, para tratar uma inesperada infeção respiratória, os médicos descobriram que a doença oncológica não tinha regredido. Após tratamento intensivo para os dois problemas, Pelé melhorou muito da infeção e a sua alta para passar o Natal em casa era dada como certa, mas os novos exames descobriram que o cancro tinha avançado mais do que o esperado e que já afetava órgãos importantes, como os rins e o coração.