Estado é o maior dono de casas devolutas

Terrenos, apartamentos e edifícios públicos podem vir a ser utilizados para arrendamento acessível.

O Governo identificou mais de quatro mil imóveis devolutos que podem vir a ser utilizados para arrendamento acessível. Contudo, apesar de o Estado ser o maior proprietário de casas vazias, avança com um pacote de medidas que obriga os privados a arrendarem imóveis desocupados.