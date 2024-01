Estagiária na origem de foco de tuberculose identificado no Hospital de Viseu

Não foram sinalizadas lesões compatíveis com a doença.



Na sexta-feira foram rastreados 50 casos. Falta ainda realizar mais de uma centena de bebés. N

Novos dados indicam que terá sido uma estudante de enfermagem diagnosticada com tuberculose a ter entrado em contacto direto com mais de 150 bebés recém-nascidos no Hospital de Viseu. ão foram sinalizadas lesões compatíveis com a doença.A unidade de saúde rejeita um episódio de surto, uma vez que, foi identificada a origem.Uma estagiária da unidade hospitalar, inicialmente com sintomas de gripe, testou positivo para a tuberculose. A jovem encontra-se estável.