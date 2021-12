"Estamos bem": Cantor Caetano Veloso testa positivo à Covid-19

O cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, de 79 anos, está com Covid-19. A informação foi confirmada pela empresária Paula Lavigne, que também testou positivo para a doença.

Caetano já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19 e a empresária iria tomar a terceira esta quarta-feira, quando realizou o teste.

"Caetano não está sentindo nada. Zero. Eu só estou muito cansada. Só. Realmente, a gente tem que incentivar as pessoas a tomarem a vacina, porque ela funciona", disse Paula Lavigne à CNN Brasil."Estamos bem e atribuimos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa", disse o cantor nas redes sociais, que aproveitou ainda para deixar uma crítica ao atual governo brasileiro."Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela ANVISA da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo."