"Estamos permanentemente com taxa de ocupação alta": Hospital Santa Maria diz que tem de recorrer a transferência de doentes

"Paragem cardiorrespiratória foi uma situação que não estava prevista", referiu Luísa Pinto.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, reagiu esta terça-feira à morte da mulher, de 34 anos, que estava grávida de 31 semanas, no passado sábado, depois de ter sofrido umaDe acordo com Luísa Pinto, Diretora de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, a mulher, oriunda do estrangeiro, entrou com taquicardia no hospital e foi internada no bloco de partos até estar estável.Depois de estabilizada em poucas horas, com níveis de oxigénio normal e a tensão arterial normal, e uma vez que o feto tinha restrição de crescimento, foi decidida a tranferência da mãe por ser o melhor para o bebé. "O bebé deve nascer no local onde tem sido assistido", referiu Luísa Pinto, acrescentando que "as transferências acontecem todos os dias tendo em conta as vagas neonatais e a saúde do bebé"."No decurso do transporte, a paragem cardiorrespiratória foi uma situação que não estava prevista dada a estabilização cliníca da mulher", rematou Luísa Pinto.Segundo o Diretor de Neonatologia do hospital, a permanente "taxa de ocupação alta" faz com que se recorra a transferência de doentes antes do parto e que se o serviço funcione em rede com vários hospitais.