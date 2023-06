“Estão à espera que aconteça uma tragédia?": Homem quer ser internado para não bater à mulher e sogros

“Estão à espera que aconteça uma tragédia para me ajudarem? Sou o primeiro a reconhecer que preciso de ajuda, que não estou bem”. É de forma desesperada que ‘João’ (nome fictício), de Oliveira do Bairro, reage aos sucessivos episódios de grande violência contra a família e os vizinhos, que o levam ao Serviço de Urgências do Hospital de Aveiro.“A médica viu-me em dois minutos, a ajuda médica não é darem comprimidos e mandarem-me para casa”, desabafou. ‘João’ vive atualmente na rua para não colocar a mulher e os sogros em perigo.

“Não consigo estar ao pé dele, de repente posso ser morta”, diz a mulher.