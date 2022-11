"Estão com reclusos e o ambiente é desagradável”: Casal sem-abrigo internado à força em hospital psiquiátrico está revoltado

O casal sem-abrigo que, no final de outubro, recebeu a visita de Marcelo Rebelo de Sousa na Gare do Oriente, foi internado à força no dia 15 de novembro no Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos e está revoltado com a situação.“Eles estão infelizes e tristes porque estão separados e não têm contacto um com o outro. Não se veem há uma semana e querem ir embora”, afirma Maria Assunção, amiga de ambos.

Maria José, de 77 anos, e José Alberto, de 75, foram internados depois da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) ter pedido ao Ministério Público que ficassem à guarda de uma instituição de forma a retirá-los da rua.