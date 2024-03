"Estão todos pedrados": Ratos consomem marijuana apreendida em operações da polícia de Nova Orleães nos EUA

A superintendente Anne Kirkpatrick relatou a situação aos membros do Conselho Municipal de Nova Orleães. "Os ratos que comem a nossa marijuana estão todos pedrados", afirmou.

transferir o departamento para um novo espaço.



Ron Harrison, diretor técnico global da Orkin Pest Control, empresa de desinfestação de pragas, explicou à agência Associated Press os efeitos da marijuana nos ratos. "A partir da compreensão da biologia do rato e de como ele é um pouco semelhante a nós, eu acho que, com base na quantidade ou concentração que eles absorvem, seria um pouco semelhante ao que os humanos experimentam", disse.











Anne Kirkpatrick descreveu infestações de vermes nos escritórios da polícia e a deterioração dos edifícios desde 1968. Os polícias já chegaram a encontrar excrementos de rato nas messes, referiu.As condições são desmoralizantes, salientou, fornecendo como exemplo o mau funcionamento do ar condicionado e dos elevadores. Conscientes do problema, as autoridades municipais estão a tomar medidas para