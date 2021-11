Estátua de Bolsonaro com seis metros de altura encontrada em ferro-velho no Sul do Brasil

Estátua foi mandada fazer por um grupo de empresários ultraconservadores e chegou a ser instalada numa praça do centro da cidade.

Uma estátua gigantesca representando o presidente Jair Bolsonaro como um guerreiro imbatível foi encontrada abandonada num ferro-velho da cidade de Passo Fundo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. A estátua, provavelmente a única representando Bolsonaro em todo o Brasil, foi encontrada jogada no chão no depósito de ferro-velho do Detran, o Departamento de Trânsito, no meio de carcaças e restos de carros apreendidos ou retirados das ruas por estarem abandonados.

Com seis metros de altura e feita em metal, a estátua foi mandada fazer por um grupo de empresários ultraconservadores de Passo Fundo e chegou a ser instalada numa praça do centro da cidade na véspera do Sete de Setembro passado, um dia antes das comemorações do Dia da Independência, quando tudo indicava que Jair Bolsonaro daria um golpe de Estado e assumiria poderes absolutos. O golpe não aconteceu, segundo o que vazou na altura para a imprensa porque o Exército recusou embarcar nessa aventura extremista, e logo após o Sete de Setembro a estátua começou a ser alvo de hostilidades e vandalismo, além de a sua instalação no centro da cidade, que tem 204 mil habitantes, ter sido considerada ilegal pela autarquia.

Não se sabe quem retirou a estátua do local onde tinha sido instalada nem como ela foi parar no "lixão" do Detran. Foi um popular que foi ao depósito resolver coisas pessoais quem viu o inusitado objecto jogado no meio do ferro enferrujado, fez uma foto e a imagem viralizou nas redes sociais.

De acordo com o grupo de empresários de extrema-direita que idealizaram e pagaram a estátua, ela seria usada como uma espécie de símbolo da grande vitória de Jair Bolsonaro que os seus aliados esperavam para Sete de Setembro, quando o Congresso e o Supremo Tribunal Federal seriam fechados pelo presidente. A idéia é que a estátua viajasse pelo Brasil, de cidade em cidade, como símbolo do poder de Jair Bolsonaro, mas como a intentona fracassou e o chefe de Estado está cada vez mais desgastado e impopular, a sua imagem de metal foi parar no lixo e agora parece que nem os antigos seguidores do presidente têm interesse em recuperá-la.