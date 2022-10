"Estava à espera que desse uns trocozitos": Rui Pinto admirado com falta de donativos para o blog 'Football Leaks'

Rui Pinto, de 33 anos, responde por um total de 90 crimes: seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão na forma tentada. O 'pirata informático' é suspeito de ter espiado quase 500 alvos. É arguido num novo processo, aberto em 2019, que nasceu de uma certidão extraída do caso ‘Football Leaks’.Em relação à tentativa de extorção, o 'pirata informático' revela que "não tinha a consciência de que aquilo poderia terminar num crime de extorsão na forma tentada. Agora tenho consciência disso".

"Sabia que a PJ estava a investigar o Football Leaks mas nunca achei que de forma técnica poderiam chegar a mim", acrescenta Rui Pinto.Em causa estão suspeitas que ficaram de fora do processo principal: o ataque ao Benfica e ao FC Porto, mas também o acesso a emails de magistrados, juízes, advogados e responsáveis da Autoridade Tributária.A defesa de Rui Pinto pediu o afastamento da magistrada, mas o pedido foi negado. A queixa deu entrada no Tribunal Europeia dos Direitos do Homem (TEDH). Em causa está a reunião entre a procuradora e os inspetores da Polícia Judiciária após o início do julgamento do caso ‘Football Leaks’ para "afinar a estratégia" de inquirição com os investigadores.