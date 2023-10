"Estava bêbedo": Daniel Sancho jantou com mulher um dia depois de ter assassinado Edwin Arrieta

Testemunho da mulher em questão pode ser decisivo para o caso.

Daniel Sancho jantou com uma mulher um dia depois de ter assassinado Edwin Arrieta, avançou esta quarta-feira o Lecturas.Um empregado de mesa de um restaurante situado na ilha de Koh PhaNgan garantiu que, ao almoço, o chef espanhol "chegou sozinho, mas começou a conversar com duas meninas que estavam noutra mesa"."À noite, veio com uma delas e ficaram juntos", detalhou, asseverando que o filho do ator espanhol Rodolfo Sancho estava "bêbedo".A mulher em questão, cujo testemunho pode ser decisivo, afirma que Daniel Sancho lhe confidenciou que não conseguiu dormir na noite anterior, supostamente por estar "a enviar um e-mail".O jovem, de 29 anos, detido desde 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta , cortando-o em 14 partes e largando-as em vários pontos da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.