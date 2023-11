"Este motorista tem de levar uma surra": Condutor ouviu Cláudia Simões comentar intenção mal se sentou no autocarro

Em causa está o facto de o funcionário da Vimeca ter chamado a mulher à atenção por a filha não ter passe.

"Este motorista tem de levar uma surra". É esta a frase que o condutor que chamou a PSP, que deteve Cláudia Simões, disse, esta quarta-feira no Tribunal de Sintra, ter ouvido a mulher dizer ao telefone mal se sentou no autocarro. O motivo foi o funcionário da Vimeca ter chamado a mulher à atenção por a filha não ter passe.



Na terceira sessão do julgamento que coloca no banco do réus três agentes da PSP, acusados de abuso de poder durante a detenção de Cláudia Simões, e a própria por ter mordido um deles, em 2020, na Amadora, uma outra testemunha disse que "o senhor agente lhe puxou o cabelo" e "ficaram os dois no chão".