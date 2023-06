Esteve várias horas morta em carro despistado na Chamusca

Mulher de 55 anos foi encontrada sem vida de manhã. Indícios apontam para que o acidente tenha ocorrido durante a madrugada.

Céu Serra, de 55 anos, foi encontrada morta esta segunda-feira de manhã no interior do seu carro, na EN118, em Quinta da Arrezima, junto à Ponte da Chamusca. O alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 10h00, quando um condutor, que circulava na via, se apercebeu da viatura tombada na berma.As autoridades rapidamente constataram que o acidente teria ocorrido algum tempo antes, visto que a mulher aparentava estar sem vida há várias horas. O trânsito no local foi condicionado, para que os operacionais de socorro e os militares da GNR pudessem trabalhar em segurança e assim permaneceu até cerca das 12h00, altura em que a circulação foi restabelecida.Segundo dados da GNR, Céu Serra é a 15.ª vítima mortal de acidentes de viação ocorridos no País durante a última semana. Entre as 00h00 de segunda-feira passada e as 24 horas de domingo, a GNR registou 1323 acidentes, dos quais resultaram 14 óbitos, número que este acidente da Chamusca fez subir para 15. Os acidentes ocorridos na última semana causaram feridos graves.