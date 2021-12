Estima-se que no final do ano 80% dos casos Covid-19 sejam da variante Ómicron, afirma Marta Temido

A ministra da Saúde começou a conferência de imprensa desta sexta-feira a apontar para "uma nova dificuldade que é a variante Ómicron". Foram até ao momento sequenciados 69 casos, mas com base na estimativa "sabemos que a prevalência ronda já os 20%", acrescenta.

"Sabemos que poderá ter uma prevalência de 50% na próxima semana e 80% no final do ano".





Apesar de ainda se saber pouco sobre a nova variante da Covid-19, acrescenta que esta tem aparentemente uma "menor gravidade da doença e consequente letalidade", mas também uma "menor efetividade vacinal", estimada em 70 a 75%. "A variante (Ómicron) é mais transmissível do que a Delta, a predominante em Portugal".

Marta Temido apela a mais uso de máscara, mais testes, mais controlo de fronteiras: "Cada um de nós tem de fazer mais. Este é um momento difícil".Quanto aos serviços de saúde refere que estes "começam a ressentir-se" com o "volume e procura mais intensa". Os cuidados hospitalares estavam na semana passada com níveis estáveis, "mas prevemos agravamento".Fala agora o perito Baltazar Nunes, do INSA, que refere que os cenários desenvolvidos têm uma larga margem de incerteza e que Maior transmissibilidade sugere aumento do número de casos, mas a expressão em hospitalizações, ainda é uma grande incógnitaIsso dependerá dois fatores: a efetividade perante a Delta que "tudo indica que será igual ou menor" e a efetividade das vacinas na infeção por Ómicron, em que há uma "redução"."Poderemos ter cenários em que o número de hospitalizações e cuidados intensivos ultrapassem bastante as linhas vermelhas e que obriguem a outras medidas", afirma o perito. "Neste momento é tudo muito incerto, temos de esperar alguns dias para perceber de que forma vai aumentar a transmissibilidade".Fala agora o especialista João Paulo Gomes que refere que a variante Ómicron é "muito mais transmissível do que qualquer outra variante que tenha circulado em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo".Estima que haja 120 casos de infetados com Ómicron espalhados pelo país inteiro. "Este vírus infeta melhor e infetará melhor pessoas que já têm algum grau de imunidade", acrescenta.Baltazar Nunes avança que "na próxima semana do total de casos de Covid em Portugal, metade já serão da Ómicron".Marta Temido diz que Governo não vai travar aumento do preço dos testes à Covid-19, justificando isso com a rede de laboratórios e fármacia e mais pontos de testes gratuitos.A ministra da Saúde avança ainda que poderá ser decidido na próxima semana o eventual alargamento do "número de autotestes que o Governo disponibiliza por indivíduo". Neste momento, são quatro o número máximo de testes gratuitos por pessoa.Sobre a possibilidade de a terceira dose da vacina aparecer no certificado, refere que "neste momento, o esquema vacinal ainda está com duas ou uma doses. A seu tempo poderão ser consideradas outras decisões".A ministra da Saúde, Marta Temido, e os peritos Baltazar Nunes e João Paulo Gomes fizeram esta sexta-feira um ponto de situação sobre a pandemia de Covid-19 e da presença da variante Ómicron em Portugal.