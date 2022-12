"Estou ansiosa que chegue a casa": O relato da mãe do mestre do barco que naufragou na Nazaré

Rui Camasso, de 42 anos, foi transportado para o hospital de Leiria.

desaparecida na sexta-feira ao largo da Nazaré

As buscas foram reforçadas este sábado de manhã, envolvendo meios aéreos, marítimos e terrestres, disse à Lusa o capitão do Porto da Nazaré.





Rui Camasso, mestre da embarcação, conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, cerca das 18h20 de sexta-feira, mas os restantes três tripulantes, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, continuam desaparecidos."Ainda não falei com ele. A minha nora disse que não estava em condições. Os médicos ainda não o deixam falar com muitas pessoas", disse a mãe do sobrevivente aoFamília e amigos relataram o momento de felicidade, embora partilhem a tristeza pelos restantes tripulantes ainda não terem sido encontrados"."Estou ansiosa que chegue a casa, mas estamos de coração partido por termos perdido aquelas pessoas", disse a mãe.Rui Camasso, de 42 anos, esteve mais de oito horas agarrado a uma boia, e terá gritado a pedir ajuda. A Polícia Martítima, que se encontrava no local, ouvindo os gritos da vítima foi ao seu socorro. O homem estava em estado de hipotermia, tendo sido transportado para o Hospital de Leiria.