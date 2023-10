"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos

NEC Nijmegen partilhou ainda uma mensagem do ex-Sporting.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” pic.twitter.com/0WY5sAnQ87 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

Bas Dost, através de uma mensagem partilhada pelo X (antigo Twitter) do seu clube, garante estar "bem", depois do enorme susto que pregou a todos ao cair inanimado no duelo com o AZ Alkmaar."Estou bem. A ajuda que recebi no relvado foi fantástica. Estou no hospital agora e sinto-me bem. Obrigado a todos pelo vosso apoio", disse o avançado, numa mensagem partilhada pelo NEC Nijmegen, que contava ainda com uma foto do ex-Sporting na cama de hospital a fazer o sinal de 'ok'.