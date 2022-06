"Estou solteira e está tudo certo": A revelação de Júlia Palha

Atriz colocou um ponto final na relação de dois anos com o aristocrata José António Arantes Pedroso.

Júlia Palha colocou um ponto final na relação de dois anos com o aristocrata José António Arantes Pedroso. A atriz, de 23 anos, confirmou aoque está novamente solteira."É a vida. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas de facto estou solteira e está tudo certo. Estou bem e focada na minha carreira, que é o que verdadeiramente importa", disse. Júlia Palha ressalvou também que terminou a bem a relação e que continua amiga do ex-namorado.Leia mais no Correio da Manhã