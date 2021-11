Estrada nacional em Beja cortada ao trânsito devido a colisão entre dois camiões

Sinistro provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para as urgências do hospital da cidade.

O trânsito foi cortado esta terça-feira na Estrada Nacional (EN) 121, entre Beja e Ferreira do Alentejo, devido a uma colisão entre dois camiões, da qual resultou um ferido ligeiro, revelaram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 14h56, ocorreu entre Beja e Beringel, ao quilómetro 65,7 da EN 121.

Segundo a mesma, o acidente envolveu dois camiões, um deles com produtos alimentares e o outro vazio.

A fonte do CDOS de Beja precisou que o sinistro provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para as urgências do hospital da cidade.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja e de Ferreira do Alentejo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 13 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).