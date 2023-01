Detenção de filho de El Chapo desencadeia onda de violência no México

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram combates violentos, que aconteceram durante a noite, com o céu iluminado por tiros de helicóptero.

As forças de segurança mexicanas capturaram, esta quinta-feira, o líder do cartel de drogas Ovidio Guzman, filho de Joaquin "El Chapo" Guzman, o que desencadeou uma onda de violência, com estradas bloqueadas, tiros de helicóptero e aviões atingidos.A maior parte dos ataques estão a acontecer na cidade de Culiacan, no estado de Sinaloa, no México, lar do poderoso cartel de drogas, que El Chapo dirigiu antes de ser extraditado para os Estados Unidos da América, em 2017.O governador do estado disse que sete membros das forças de segurança foram mortos, incluindo um coronel, e 21 ficaram feridos, assim como oito civis.O governador referiu ainda ter havido 12 confrontos com as forças de segurança, 25 atos de vandalismo e 250 veículos foram incendiados e utilizados para bloquear estradas.Uma operação falhada para deter Ovidio, em 2019, terminou em humilhação para o governo do Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, após a detenção ter desencadeado uma onda de violência que obrigou as autoridades a fechar as escolas e aeroportos de Culiacan. Na altura, Ovidio, uma figura-chave no cartel desde que o pai foi preso, foi rapidamente libertado, para pôr fim à retaliação violenta do cartel.Vídeos partilhados nas redes sociais mostram os combates violentos, que aconteceram durante a noite, em Culiacan, com o céu iluminado por tiros de helicóptero.O aeroporto da cidade foi apanhado pela violência e a companhia aérea mexicana Aeromexico disse que um dos seus aviões tinha sido atingido por tiros, antes do voo programado para a Cidade do México. Não houve registo de feridos, afirmou a companhia.David Tellez, um passageiro que embarcou no avião atacado, com a mulher e os três filhos, disse à Reuters que tinham decidido ficar no aeroporto até que fosse seguro partir. "É menos seguro estar na cidade. Há muitos tiros e confusão", disse ele Tellez.Um avião da força aérea mexicana também foi abatido, disse a agência federal de aviação, acrescentando que o aeroporto de Culiacan, bem como nas cidades de Sinaloa de Mazatlan e Los Mochis, permaneceria fechado até que a segurança pudesse ser garantida.