Estradas matam quatro vezes mais durante a Páscoa

Nos cinco dias da 'Operação Páscoa' do ano passado morreram cinco pessoas nas estradas portuguesas. Este ano, o número quase quadruplicou, mesmo contabilizando apenas os primeiros quatro dias da mesma operação. Entre quinta-feira e domingo perderam a vida pelo menos 19 pessoas em acidentes de norte a sul do País: 16 em estradas patrulhadas pela GNR; três em áreas sob jurisdição da PSP.