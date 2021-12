Estragos em Salvaterra de Magos devido a ventos fortes. Veja as imagens

Vendaval danificou habitações, veículos e estufas e derrubou cerca de 60 árvores em terrenos agrícolas e na via pública.

Os ventos fortes que se fizeram sentir esta sexta-feira à tarde na zona de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, causaram quedas de árvores e danos em viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "o fenómeno de ventos extremos" ocorreu às 14:57 e causou vários danos na zona de Salvaterra de Magos e na Autoestrada 13, não existindo registo de feridos.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou à Lusa que "os ventos extremos" afetaram em especial a localidade de Foros de Salvaterra.

Os ventos fortes danificaram habitações, veículos e estufas e derrubaram cerca de 60 árvores em terrenos agrícolas e na via pública, de acordo com o CDOS de Santarém.

Entre as viaturas danificadas estão dois carros da GNR e o edifício da Brisa, na A13.

A fonte do CDOS de Santarém disse também que vários postos de eletricidade e de comunicações ficaram danificados, estando algumas habitações com corte de energia, mas no local estão já elementos da empresa responsável para resolver o problema

A ANEPC registou ainda, ao longo do dia de hoje, inundações e quedas de árvores sobretudo nos distritos de Leiria e Lisboa.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população devido às "condições meteorológicas adversas", com chuva, vento e agitação marítima durante o fim de semana natalício.