Estrela do TikTok de 19 anos morre durante fuga à polícia no Texas

Gabriel Salazar perdeu o controlo do automóvel, que terá saído da estrada, capotado e embatido numa árvore.

O jovem Gabriel Salazar, também conhecido como GabeNotBabe, morreu num acidente de carro no passado domingo depois de fugir à polícia na sequência de uma operação STOP, no estado norte-americano do Texas.

A vítima estava ao volante do Chevrolet Camaro branco quando perdeu o controlo do automóvel que terá saído da estrada, capotado e embatido numa árvore. No veículo, seguiam ainda três amigos do "tiktoker", de 23, 36 e 41 anos de idade.

"O veículo capotou e acabou por ser engolido pelas chamas. Os quatro passageiros foram declarados mortos no local", refere o comunicado das autoridades.

O YouTuber FaZe Rug também prestou homenagem a Salazar. "Eu queria que não fosse verdade, descansa em paz", pode ler-se num comentário nas redes sociais.



View this post on Instagram Uma publicação partilhada por GABE (@gabenotbabee)

Salazar era conhecido como Gabenotbabe no TikTok e tinha mais de um milhão de seguidores. Juntou-se à rede social em 2019, onde publicava dobragens, vídeos humorísticos e coreografias com outros "tiktokers".