Estrela dos programas de sobrevivência arrepende-se de ter matado tantos animais

A estrela dos programas de sobrevivência na televisão, Bear Grylls, conhecido por comer todo o tipo de animais, admitiu que matou "muitos" durante os primeiros programas e que se arrepende disso.

No programa "The Island", o aventureiro de 47 anos aparece a matar desde cobras a iguanas.

Recentemente Bear admitiu que não deve matar animais e, em vez disso, deve comer aqueles que já estão mortos, numa entrevista à BBC Radio 4. "Acho que em termos de sobrevivência e comida, definitivamente nos primeiros dias estávamos a matar muitas cobras e coisas assim em nome da sobrevivência. Eu afastei-me muito disso hoje em dia. É sempre uma questão de encontrar carcaças, insetos e larvas."O aumento da popularidade das dietas veganas e vegetarianas ajudou a alterar o pensamento. "Eu levei muitas estrelas que são veganas e vegetarianas para a vida selvagem. Tem sido uma aventura maravilhosa e respeito muito isso", disse Bear, citado pelo DailyMail.Um dos episódios mais conhecidos do programa "Running Wild With Bear Grylls" foi quando o aventureiro fez com que oe que tinham sido parcialmente comidos por ursos.