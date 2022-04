Estudante de 18 anos morre em Leiria com perfurações na axila

Jovem sofreu ferimentos fatais dentro de residência de estudantes.

Um estudante de 18 anos morreu, esta quinta-feira à noite, com duas perfurações debaixo da axila no Hospital Distrital de Leiria.



O jovem é estudante do Ensino Superior do Politécnico de Leiria. Ao que oCM apurou, a situação ocorreu dentro de uma residência de estudantes.



O alerta foi dado às 19h11 para um acidente doméstico, tendo sido acionada uma ambulância para o local, explica a PSP de Leiria através de comunicado.



As informações recolhidas até ao momento apontam para um quadro de acidente doméstico mas as autoridades aguardam pela autópsia, explicou uma fonte da PJ de Leiria.