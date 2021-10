Estudante de direito repreendida por dizer que "mulheres têm vaginas" abre ação judicial contra universidade

A universidade defende-se afirmando que era "legalmente obrigada a investigar todas as queixas".



O conselho disciplinar da universidade reuniu-se para se pronunciar sobre o caso de Keogh, que foi formalmente acusada de "comentários inadequados" que "poderiam ser considerados discriminatórios". A acusação alegou ainda que Lisa tinha-se "comportado de maneira desrespeitosa", apesar de ser "lembrada sobre a política de conduta da universidade".



No Twitter, Lisa iniciou uma campanha de angariação de fundos para as custas do processo. "A ação foi iniciada na semana passada. Estarei a arrecadar fundos para isso", afirmou na rede social.



"Espero que, no final disto, os alunos não tenham medo de expressar opiniões por medo de que sejam tomadas medidas contra eles", acrescentou.



Ao Daily Mail, em maio, a estudante explicou o que levou ao seu comentário: "Fui solicitada a definir o que era uma mulher e eu disse que era alguém com uma vagina. Um fato biológico, pensei - e ainda penso - mas, aparentemente, agora é inaceitável dizê-lo".