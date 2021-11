Estudante português desaparecido na República Checa

Tomás Alcaravela, de 20 anos, foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua.

Um português, estudante de medicina, está a ser procurado desde domingo pelas autoridades de Pilsen, República Checa, após ter desaparecido no sábado.

Tomás Alcaravela, de 20 anos, foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua, onde chegou pelas 05h00 de sábado. Mas, de manhã, já não se encontrava nesse local e desde então não foi mais visto.

De acordo com amigos e com a imprensa checa, o telemóvel de Tomás Alcaravela deu sinal no domingo de manhã, duas vezes. Mas a polícia terá ido a esses locais e não o encontrou. Os colegas e amigos também o procuraram em hospitais, sem sucesso.