Estudante português em viagem de finalistas em Espanha ao ver que o quarto tinha sido assaltado

Ao regressar ao quarto que partilhava com o irmão gémeo e outro amigo, na madrugada desta terça-feira, após mais uma noite de diversão no âmbito da viagem de finalistas a Marina D’Or, Espanha, Xavier Rodrigues, de 18 anos, viu tudo revirado e percebeu que tinham sido assaltados. O jovem, que é filho de uma professora e do presidente da Câmara de Alcobaça, ficou muito alterado e com falta de ar, entrando em paragem cardiorrespiratória.





