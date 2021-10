Estudante portuguesa de 20 anos morre e escalar residência universitária na Polónia

De acordo com as autoridades locais, a vítima não era aluna daquela instituição de ensino e a morte poderá ter-se ficado a dever a um acidente: a jovem estaria a escalar o exterior do prédio, para aceder a um apartamento, e caiu.

O alerta foi dado, pelas 07h50, por um funcionário.Testemunhas citadas pela imprensa local dão conta que a jovem, que aparentava estar alcoolizada, foi vista a escalar pelas varandas e a bater às janelas. A determinado momento entrou em dificuldades e foi observada pendurada num cabo de eletricidade que estava preso ao edifício. Só viria a ser vista quando o corpo foi encontrado.A polícia está a investigar para confirmar as circunstâncias da morte.