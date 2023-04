Estudantes mostram rabo durante cerimónia de aniversário do PS em forma de protesto pelo clima

Jovens referiram que o Governo não devia estar a celebrar, mas sim a pensar em formas de mitigar os impactos da crise climática.

Três estudantes, envolvidos no movimento "Greve Climática Estudantil de Lisboa", mostraram o rabo durante a cerimónia do 50ª aniversário do Partido Socialista, esta quarta-feira, como forma de protesto pelo clima. Nas nádegas, tinham escrita a palavra "Ocupa".



Os jovens, com idades compreendidas entre os 21 e os 23 anos, referiram que "o PS não devia estar a celebrar, mas sim a fazer um plano compatível com os prazos ditados pela ciência climática para acabar com os combustíveis fósseis e pôr em marcha uma transição justa para as pessoas", num comunicado partilhado pela frente da Greve Climática de Lisboa.





O protesto acontece uma semana antes de se iniciarem as ocupações estudantis de dez escolas e universidades do País e três semanas antes da ação de bloqueio do terminal de gás natural, em Sines."Os governos estão há muito a mandar o nosso futuro para o lixo num planeta em chamas, e sabemos que o vão continuar a fazer porque o que os move é o lucro. Temos de colocar o nosso futuro nas nossas próprias mãos, e lutar por ele", disseram os estudantes.O protesto ocorre na semana do 30ª aniversário do protesto histórico em que estudantes mostraram o rabo com as palavras "Não pago" ao ministro da educação da altura, contra o aumento das propinas.A partir de dia 26 de abril vão ser ocupadas ocupadas escolas em Lisboa, Coimbra, Faro e no Porto. O objetivo é reivindicar "o fim aos combustíveis fósseis até 2030" e "100% eletricidade renovável e acessível até 2025 para todas as famílias".Para dia 13 de maio está marcada uma ação organizada pela plataforma "Parar o Gás" no terminal de gás natural liquefeito de Sines.