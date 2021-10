Estudantes pagam 267 euros por mês para dormir

Preço do alojamento continua a ser a maior dor de cabeça para os estudantes deslocados.

Cerca de 49 mil alunos entraram no Ensino Superior público na 1ª fase do concurso e o preço do alojamento continua a ser a maior dor de cabeça para os estudantes deslocados. Segundo o Observatório do Alojamento Estudantil, criado pelo Governo, houve uma descida nas rendas, embora os universitários duvidem da quebra.

