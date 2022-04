Estudo indica que cães com alimentação vegan são mais saudáveis

Estudo teve como inquiridos os donos dos animais.

Um estudo realizado por Andrew Knight, da Universidade de Winchester, e agora publicado na revista científica Plos One, sugere que os animais com alimentações vegan são mais saudáveis do que os animais que têm uma alimentação tradicional, ou seja, à base de carne.

Até agora já tinham sido realizados outros estudos sobre a alimentação dos animais, mas o autor admite que este terá sido o maior até agora, depois de reunir 2536 cães.

O estudo teve como alvo a opinião dos donos dos animais. Foi revelado que "as escolhas alimentares mais saudáveis e menos perigosas para cães são dietas vegan nutricionalmente saudáveis", afirmou Andrew.

Neste momento, são precisos mais estudos para avaliar qual a alimentação mais saudável entre a vegan ou com carne crua.