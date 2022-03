"Eu disse-lhe para fugir": Pai chora filho morto em bombardeamento na Ucrânia

Imagem após ofensiva russa é uma das que marcam o primeiro dia de invasão.

Com uma série de ataques aéreos organizados e bombardeamentos em cidades por toda a Ucrânia, a Rússia iniciou a conflito armado contra aquele país ao início desta quinta-feira. O primeiro dia de guerra, com mais de 200 ataques feitos, resultou em dezenas de pessoas mortas e feridas e deixou um rasto de destruição.

Uma das cidades alvo de bombardeamento foi Chuhuiv, no leste do país. Áreas residenciais, blocos inteiros de apartamentos, hospitais, edifícios governamentais e outros foram arrasados pelas bombas que caíram dos céus em ataques organizados pelas forças russas.

Segundo a agência Anadolu, citada pelo Daily Mail, encontrou um pai que perdeu o filho nos ataques ocorridos naquela localidade. Os repórteres captaram uma imagem do momento em que o homem reza e chora sobre o corpo do filho no chão, no meio de destroços da explosão.

A fotografia já está a ser considerada uma das imagens que marcam o estalar do conflito e a escalada da violência entre Rússia e Ucrânia.

"Eu disse-lhe para fugir daqui. Disse-lha para se ir embora", disse o homem entre soluços, relatando ter pedido ao filho para que fugisse da Ucrânia antes das tropas russas invadirem o país.