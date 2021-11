"Eu não devo nada a ninguém, paguei a minha dívida à Justiça", diz homicida apoiado por Marcelo

Manuel Fernandes não desmente crimes, mas diz que passado é passado.

"Já paguei a minha dívida à Justiça e à sociedade. Não devo nada a ninguém." Manuel Fernandes entende que o passado é apenas isso mesmo, passado. O homem de 64 anos prefere não falar para as câmaras sobre o assunto, ao qual responde com recurso a metáforas.Manuel não aborda diretamente, embora também não desminta, os crimes que cometeu há décadas. "Todos nós nascemos com um espírito bom e um espírito mau. As pessoas não sabem aquilo por que passei desde que nasci. Paguei bem caro e fui muito injustiçado. Que deixem estar o passado", defende Manuel Fernandes, que guarda em casa o papel registado da ficha criminal limpa.